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Капремонт в школе посёлка Хор Хабаровского края идёт по плану

В посёлке Хор проинспектирован ход капитального ремонта школы.

Источник: Комсомольская правда

В посёлке Хор проинспектирован ход капитального ремонта школы: работы ведутся в соответствии с графиком. Реализация проекта проходит в рамках федеральной программы, предусматривающей качественное обновление внутренних помещений здания, сообщает официальный канал мэра города Хабаровск. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам директора образовательного учреждения Надежды Исаевой, для завершённого облика школы важно также привести в порядок территорию рядом с ней. С целью проработки этого вопроса запланировано обсуждение с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным, включая возможность внедрения отдельной региональной меры поддержки, которая позволит комплексно обновлять пришкольные пространства.

Также в рамках поездки осмотрена площадь Воинской Памяти — на ней возводится обелиск в честь участников локальных войн. Глава района Александр Кох, являющийся участником специальной военной операции, уделяет особое внимание этому патриотическому проекту. Район имени Лазо системно участвует в нацпроектах — среди реализуемых мер — строительство служебного жилья для молодых учителей.

Контроль за исполнением нацпроектов, Народной программы «Единой России» и Атласа проблемных объектов осуществляется по поручению главы региона. Цель мероприятий — сделать современные комфортные условия доступными для всех жителей края.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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