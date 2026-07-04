Воронеж накроет антициклон с ливнями и 30-градусным зноем

По области картина схожая, но с более жёсткими контрастами. В большинстве районов также прогнозируют переменную облачность и эпизодические осадки с грозовой активностью, однако в отдельных точках региона воздух может раскалиться до +35 °C — это уже критерий сильной жары. Ветер сохранит южное направление и ту же скоростную динамику.