Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Кын из-за подтопления территорий подготовили пункт временного размещения

Пик подъема уровня воды в реке ожидается в субботу, 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аномальных дождей в Свердловской области произошло подтопление территории в селе Кын в Пермском крае. В зоне возможного подтопления, по предварительным данным, находятся до 7 жилых домов.

— В связи с этим для жителей подготовлен пункт временного размещения (ПВР), — сообщает Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва. — На месте работает оперативная бригада спасателей и специалистов территориального управления. Для мониторинга обстановки и оказания помощи дежурят сотрудники с пятью лодками.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.

На текущий момент пострадавших среди жителей и животных нет, угрозы жизни и здоровью людей не зафиксировано. Основной ущерб нанесен сельскохозяйственным посадкам. Транспортное сообщение с населенным пунктом сохраняется в штатном режиме.

Пик подъема уровня воды в реке ожидается в субботу, 4 июля. Власти провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) для координации действий.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.

Телефоны горячей линии: +7 (34249) 6−00−48; +7 (34249) 2−91−11.