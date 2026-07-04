В селе Кын из-за подтопления территорий подготовили пункт временного размещения

Из-за аномальных дождей в Свердловской области произошло подтопление территории в селе Кын в Пермском крае. В зоне возможного подтопления, по предварительным данным, находятся до 7 жилых домов.
— В связи с этим для жителей подготовлен пункт временного размещения (ПВР), — сообщает Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва. — На месте работает оперативная бригада спасателей и специалистов территориального управления. Для мониторинга обстановки и оказания помощи дежурят сотрудники с пятью лодками.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.
На текущий момент пострадавших среди жителей и животных нет, угрозы жизни и здоровью людей не зафиксировано. Основной ущерб нанесен сельскохозяйственным посадкам. Транспортное сообщение с населенным пунктом сохраняется в штатном режиме.
Пик подъема уровня воды в реке ожидается в субботу, 4 июля. Власти провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) для координации действий.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва ВК.
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