В селе Кын из-за подтопления территорий подготовили пункт временного размещения

— В связи с этим для жителей подготовлен пункт временного размещения (ПВР), — сообщает Управление по делам ГО и ЧС г. Лысьва. — На месте работает оперативная бригада спасателей и специалистов территориального управления. Для мониторинга обстановки и оказания помощи дежурят сотрудники с пятью лодками.