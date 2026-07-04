На мачте Аргентины и Кабо-Верде финала ЧМ произошла драка

В ходе матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Кабо-Верде произошла драка между болельщиками обеих команд.
Фанаты устроили потасовку на одной из заворотных трибун. Стюарты не смогли разрешить конфликт, поэтому вызвали сотрудников правоохранительных органов США.
Во время матча трое болельщиков были удалены с трибун и переданы соответствующим органам для дальнейшего разбирательства.
Матч, состоявшийся в Майами на арене «Хард Рок Стэдиум», завершился триумфом сборной Аргентины, одержавшей победу со счетом 3:2.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.