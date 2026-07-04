Ветврач объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола

Например, колбаса и другие мясные закуски могут привести к ожирению, диабету, панкреатиту и другим заболеваниям питомца. Отдельную опасность представляют сладости, так как в них содержится большое количество сахара. Шоколад и красители могут нарушить работу пищеварения животного. Однако это не значит, что «ПП» десерты для питомцев безвредны. Напротив, подсластители, особенно ксилит, очень вредны — это вещество токсично для животных и может вызвать тяжелое отравление.