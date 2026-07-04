Ветврач объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кормить собаку со стола не стоит, поскольку пища, предназначенная для людей, может быть вредна для животных, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
«Нередко у владельцев возникает желание поделиться своей едой с собакой, но делать этого ни в коем случае нельзя. Пища, предназначенная для людей, может быть вредна и даже потенциально токсична для животных», — сказала она.
«В целом любые продукты вне привычного режима кормления могут навредить питомцу. А многие любимые нами блюда содержат специи, усилители вкуса, красители и зачастую отличаются высокой калорийностью», — добавила Онуфриенко.
Например, колбаса и другие мясные закуски могут привести к ожирению, диабету, панкреатиту и другим заболеваниям питомца. Отдельную опасность представляют сладости, так как в них содержится большое количество сахара. Шоколад и красители могут нарушить работу пищеварения животного. Однако это не значит, что «ПП» десерты для питомцев безвредны. Напротив, подсластители, особенно ксилит, очень вредны — это вещество токсично для животных и может вызвать тяжелое отравление.
Дополняя рацион собаки человеческой едой, можно нарушить баланс питательных веществ в ее организме. «Если ваш любимец питается кормом, ему не требуются никакие добавки, ведь такой рацион уже содержит все необходимые животному нутриенты в правильном соотношении. А если очень хочется побаловать питомца, то лучше выбирать специализированные лакомства для собак», — объяснила ветврач.
Она отметила, что со стола не стоит давать даже те закуски, в безвредности которых вы уверены, поскольку у питомца формируется привычка «выпрашивать» еду. Питомец начнет просить лакомства у незнакомых людей, которые, в силу своего незнания, могут дать собаке опасную для здоровья пищу.