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ИИ обнаружил более 150 очагов повреждения леса в Нижегородской области

Раньше этой работой занимался наземный патруль.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области с помощью искусственного интеллекта удалось установить 156 случаев лесоизменений за год. Пять участков — это сухостой, остальные — бурелом со сломанными от ветра деревьями. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

Искусственный интеллект внедрили в региональную систему год назад. До этого времени для отслеживания изменений в лесах использовали исключительно наземное патрулирование. Чуть позже в работе появились квадрокоптеры. Умную машину обучили с помощью 7 600 эталонных снимков. Благодаря своему багажу знаний, искусственный интеллект умеет точно анализировать спутниковые изображения.

— Высокая точность и скорость обработки данных позволяют оперативно выявлять любые изменения — от нарушений лесного законодательства до последствий природных явлений, — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Автоматизация процессов существенно экономит время специалистов, а также позволяет обеспечить проведение лесопатологических обследований и вовремя предпринимать меры по выздоровлению.

Кроме того, искусственный интеллект помогает контролировать лесозаготовительные процессы на землях лесного фонда. На сегодняшний день проверено около 3 тысяч участков, признаков нарушений нет.