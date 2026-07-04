ИИ обнаружил более 150 очагов повреждения леса в Нижегородской области

Искусственный интеллект внедрили в региональную систему год назад. До этого времени для отслеживания изменений в лесах использовали исключительно наземное патрулирование. Чуть позже в работе появились квадрокоптеры. Умную машину обучили с помощью 7 600 эталонных снимков. Благодаря своему багажу знаний, искусственный интеллект умеет точно анализировать спутниковые изображения.