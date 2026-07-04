От Арбата до Пекина: как День домбры объединит Казахстан и мир

Уже в эти выходные по всему Казахстану зазвучит домбра — инструмент, который давно стал одним из главных символов национальной культуры. В честь Национального дня домбры во всех регионах страны пройдет масштабная праздничная программа, в которую вошли концерты, фестивали, конкурсы исполнителей, выставки, научные конференции, музейные проекты, творческие встречи и просветительские мероприятия.