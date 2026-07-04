От Арбата до Пекина: как День домбры объединит Казахстан и мир

В этом году праздник объединит более двух миллионов человек по всей стране и выйдет далеко за ее пределы.
Уже в эти выходные по всему Казахстану зазвучит домбра — инструмент, который давно стал одним из главных символов национальной культуры. В честь Национального дня домбры во всех регионах страны пройдет масштабная праздничная программа, в которую вошли концерты, фестивали, конкурсы исполнителей, выставки, научные конференции, музейные проекты, творческие встречи и просветительские мероприятия.
Всего по стране запланировано более 2000 мероприятий. Из них 20 пройдут на республиканском уровне, еще 98 — на областном. Остальная программа охватит районные центры, села, дома культуры, библиотеки и музеи, благодаря чему праздник почувствуют жители практически каждого уголка Казахстана.
По прогнозам организаторов, участниками и зрителями мероприятий станут свыше двух миллионов человек.
Праздник, который стал символом национальной идентичности.
Национальный день домбры отмечается в первое воскресенье июля. Он был учрежден в 2018 году по инициативе Президента Казахстана и за несколько лет превратился в один из самых узнаваемых культурных праздников страны.
Его главная цель — сохранить традиционное музыкальное наследие, пробудить интерес молодежи к национальной культуре и укрепить связь поколений через искусство.
В этом году праздник проходит в особый для страны период. Организаторы отмечают, что укрепление уважения к истории, культуре и духовным ценностям приобретает особое значение, а домбра остается одним из символов единства народа и национального самосознания.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал особую роль этого музыкального инструмента в жизни страны.
«Нағыз қазақ — домбыра».
По словам главы государства, Национальный день домбры подчеркивает самобытность казахского народа и вдохновляет молодое поколение на сохранение национальных традиций.
«Домбра как священная ценность призвана стать уникальным брендом Казахстана в мире».
Где пройдут главные события.
Праздничные мероприятия охватят Астану, Алматы, Шымкент и все регионы страны.
В Астане 5 июля праздничный концерт состоится в Амфитеатре столицы.
В Алматы сразу несколько открытых площадок превратятся в музыкальные сцены. Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы выступит на Арбате, возле Театра традиционного искусства «Алатау» и в Центральном парке. Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» представит концертную программу «Күмбірле домбыра, Жасай бер Астана».
В Шымкенте главным местом празднования станет парк «Шым Сити», где состоится большая концертная программа с участием творческих коллективов.
Домбра прозвучит и за пределами Казахстана.
Национальный день домбры отметят не только внутри страны.
В Пекине на набережной реки Лянма Культурный центр Казахстана организует Dombra Party, где зарубежные гости смогут познакомиться с казахской традиционной музыкой, национальными инструментами и культурным наследием страны.
Конкурсы лучших исполнителей и музыкальные фестивали.
Одной из центральных частей программы станут крупные творческие конкурсы.
Среди них:
конкурс кюйши «Күй құдіреті» в Туркестанской области; III республиканский конкурс кюйши «Сыр толқыны» в Кызылординской области; республиканский конкурс домбристов «Әсемқоңыр», посвященный 165-летию Дины Нурпеисовой; V международный фестиваль Quzyljar Music Fest в Северо-Казахстанской области.
В мероприятиях примут участие профессиональные музыканты, оркестры национальных инструментов, известные исполнители и молодые домбристы со всей страны.
Казахстанцев приглашают присоединиться к челленджу.
Еще одним событием станет республиканский челлендж #dombrakuni, который пройдет 4 июля по инициативе Министерства культуры и информации.
Любой желающий сможет опубликовать в социальных сетях видеоролик продолжительностью до одной минуты с исполнением на домбре, музыкальным фрагментом, посвящением национальному искусству или атмосферой праздника, используя хештег #dombrakuni.
Таким образом праздник выйдет далеко за пределы концертных площадок и объединит миллионы людей не только в Казахстане, но и по всему миру.
Национальный день домбры вновь становится не просто датой в календаре, а большим культурным событием, которое напоминает: традиционная музыка остается живой частью современной жизни Казахстана, объединяя поколения и сохраняя связь с историей страны.