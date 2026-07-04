Фестиваль «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся юбилейный десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» (12+). Звёздные гости, бесплатные кинопоказы, образовательная программа, встречи с любимыми актёрами и режиссёрами — все это ждёт жителей и гостей Приволжской столицы в ближайшие дни.
В этом году главной темой фестиваля станут путешествия во времени — представленные в афише фильмы объединят стремление в будущее и любовь к прошлому через язык кино.
По традиции «Горький fest» начался с дефиле звёзд отечественного кинематографа по красной ковровой дорожке от отеля «Шератон» до театра драмы на улице Большой Покровской — главной фестивальной площадки. Гостей встречали бессменный президент «Горький Fest», народный артист России Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.
Одним из первых киноманы встретили Никиту Тарасова, на счету которого более двухсот ролей в кино. Он признался, что после посещения одного из предыдущих фестивалей просто мечтал вернуться в Нижний Новгород на фестиваль, и, конечно, не мог пропустить юбилейный.
«С поезда я прямиком отправился в барбершоп, всю московскую суету с меня там сняли и я — красивый, весёлый тут, на фестивале, — пошутил артист. — Я мечтаю узаконить свои отношения с Нижним Новгородом, так что вернусь сюда вскоре заниматься творчеством, чтобы у меня был прямой законный повод сюда приезжать».
Актёр Роман Евдокимов признался, что был в Нижнем Новгороде десятки раз и остался в восторге от его закатов.
«Поверьте, такие закаты, как в Нижнем, я видел только у вас и в Таиланде, так что очень советую всем приехать в Нижний всем, кто тут ещё не бывал — я обожаю этот город», — поделился артист и рассказал, что буквально на днях закончил сниматься в большой исторической саге «Чужой город» в Калининграде.
С восторгом встречала публика свою любимицу, актрису Лянку Грыу. Она призналась, что приехала в Нижний Новгород на три дня и планирует посмотреть несколько фильмов программы.
«Сейчас у меня много интересных проектов — это мистический триллер “Лес”, военный фильм “Ушедшие в метель” и наш авторский фильм “Снегурочка”, его мы представим на другом фестивале», — рассказала Лянка Грыу и призналась, что поддержка зрителей для неё очень важна. А режиссёр Алексей Герман-младший рассказал, что кино не должно быть оторванным от жизни, и объяснил, что актёру с помощью режиссёра очень важно погрузиться в профессию своего героя.
«Своим кино мы должны говорить о смысле жизни, о призвании», — отметил режиссёр и раскрыл маленький секрет своего будущего фильма — в нем Сергей Безруков сыграет вертолётчика.
С восторгом приветствовали зрители Тимура Родригеса и Екатерину Кабак. 26 июня они поженились и для них фестиваль в Нижнем Новгороде стал частью свадебного путешествия.
«Наш медовый месяц проходит в Нижнем Новгороде — это наша первая поездка после свадебного торжества и мы чувствуем себя абсолютно счастливыми! В день нашей свадьбы любовь так проникла во всех окружающих, что мы наслаждаемся каждым мигом. Каждый наш гость уходил с улыбкой — это была лучшая свадьба, на которой мы были», — признался Тимур и раскрыл секрет — оказывается, на фестиваль Екатерина приехала в одном из трёх платьев, купленных к свадьбе.
Очень тепло зрители встречали актёра Евгения Сальникова. Он признался, что впервые в жизни в Нижнем Новгороде и город его покорил.
«Пока я ехал с вокзала, я уже захотел искупаться в Волге и прогуляться по кремлю, — поделился артист и рассказал о своих героях в кино. — Да, в основном это отрицательные персонажи, но это не просто так — судьба меня проводит по коридорам отрицательных персонажей, чтобы выйти к свету обогащённым и понять, что в каждом хорошем человеке есть плохое, а в каждом плохом — хорошее. Нет ни плохих не хороших, мы такие, как мы есть».
Программный директор фестиваля Андрей Апостолов признался, что программа этого года — самая сбалансированная из всех, над которыми он работал, и поэтому будет интересен и жюри и зрителям. А организаторы фестиваля Михаил Пореченков и Оксана Михеева встретили всех гостей и завершили красную дорожку.
«Сегодня жарко во всех смыслах, а будет ещё жарче, потому что программа замечательная, гостей много, будет весело», — отметили организаторы.
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