Фестиваль «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде

«Пока я ехал с вокзала, я уже захотел искупаться в Волге и прогуляться по кремлю, — поделился артист и рассказал о своих героях в кино. — Да, в основном это отрицательные персонажи, но это не просто так — судьба меня проводит по коридорам отрицательных персонажей, чтобы выйти к свету обогащённым и понять, что в каждом хорошем человеке есть плохое, а в каждом плохом — хорошее. Нет ни плохих не хороших, мы такие, как мы есть».