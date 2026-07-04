Топливный кризис в Новосибирской области: штаб вводит приоритетные часы для экстренных служб

В Новосибирской области сохраняется напряжённая ситуация с обеспечением горючим. Региональный оперативный штаб по топливообеспечению, созданный для урегулирования проблемы, продолжает свою работу, а все экстренные и коммунальные службы, а также общественный транспорт функционируют в обычном режиме.