Топливный кризис в Новосибирской области: штаб вводит приоритетные часы для экстренных служб

Как доложил заместитель губернатора Олег Клемешов, обстановка остаётся сложной: значительная часть автозаправочных станций по-прежнему закрыта, а на действующих колонках выстраиваются длинные очереди. Для обеспечения бесперебойной работы критически важных структур сегодня ночью, с 3 до 5 часов, был организован приоритетный отпуск топлива для общественного транспорта, спецтехники, машин скорой помощи и коммунальных служб на заправках сети «Газпромнефть».
Кроме того, принято новое решение: в субботу, 4 июля, с полудня до трёх часов дня приоритетное право на заправку получат экстренные службы, работающие круглосуточно. Эта мера коснётся девяти АЗС «Газпромнефти», расположенных в Новосибирске, Бердске и Искитиме.
В целях расширения доступа к топливу компания приняла решение возобновить работу части безоператорных станций. Теперь они функционируют с дистанционным контролем, что позволяет увеличить количество точек отпуска бензина.
Олег Клемешов выразил благодарность всем специалистам, которые, несмотря на возникшие сложности, обеспечивают стабильную работу систем жизнеобеспечения региона. Он также подтвердил, что общественный транспорт и коммунальные службы продолжают функционировать без сбоев.