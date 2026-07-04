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Рейсы массово задерживаются и отменяют в аэропорту Волгограда

С опозданием вылетят пассажиры в Шарм-Эль-Шейх, Петербург, Ереван.

Источник: Комсомольская правда

С массовыми задержками рейсов столкнулись утром 4 июля 2026 года пассажиры волгоградского аэропорта. Не все они связаны с закрытием воздушного пространства над Волгоградом. План «Ковер» в городе на Волге вводили из-за ракетной опасности с 1.32 до 4.02 ночи. Помимо этого, ограничения действовали в десятках аэропортов страны, в том числе столичных. 4 июля на табло отменены рейсы в Москву «Победы» и «России», в Ереван авиакомпании «ФлайУан Армения», задерживается вылет в Шарм-Эль-Шейх, Санкт-Петербург, Ереван (авиакомпания «Россия»).

Самолет в Шарм-Эль-Шейх должен был вылететь в 4.05, но задержался более чем на 5 часов из-за позднего прибытия воздушного судна — самолет садился в Атырау. «Победа» отменила утренние рейсы Москва — Волгоград и Волгоград -Москва.

Пассажиры рейса Волгоград — Санкт-Петербург вместо 12.50 вылетят из Волгограда в 14.50. А в Ереван с 20.40 вылет перенесли на 23.40.

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