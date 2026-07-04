После обращения к омбудсмену омичу помогли восстановить трудовые права

Уполномоченный по правам человека в Омской области помогла жителю Омска восстановить нарушенные трудовые права. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.
В аппарат обратилась гражданка А. с жалобой на невыплату вознаграждения за труд. По её словам, она выполняла работы по уборке подъездов и придомовой территории многоквартирных домов в одной из управляющих компаний города без официального оформления трудовых отношений. При увольнении работодатель не произвёл окончательный расчёт.
По инициативе Уполномоченного прокуратура Омской области провела проверку изложенных фактов. Установлено, что доводы заявительницы подтвердились. В результате прокурором Советского административного округа Омска было внесено представление об устранении нарушений.
После рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность перед работницей была полностью погашена, а её трудовые права восстановлены.