После обращения к омбудсмену омичу помогли восстановить трудовые права

В аппарат обратилась гражданка А. с жалобой на невыплату вознаграждения за труд. По её словам, она выполняла работы по уборке подъездов и придомовой территории многоквартирных домов в одной из управляющих компаний города без официального оформления трудовых отношений. При увольнении работодатель не произвёл окончательный расчёт.