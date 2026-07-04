В Госдуме отметили рост интереса выпускников к рабочим специальностям

Выпускники школ стали больше интересоваться рабочими специальностями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что после начала приема документов в колледжи выяснилось, что молодежь в основном идет учиться на рабочие и технические специальности. Он добавил, что интерес к среднему профессиональному образованию в целом растет.
«По данным Министерства просвещения, в колледжи и техникумы поступают после 9 класса около 65% выпускников, после 11 класса — порядка 12%», — написал спикер Госдумы в «Макс».
Володин напомнил, что несколько лет назад выпускники чаще выбирали специальности, которые никак не связаны с рабочими профессиями, из-за чего возникал переизбыток невостребованных кадров или же появлялся дефицит работников, который не могли восполнить.
По его словам, молодых людей, которые на сегодняшний день учатся в колледжах и техникумах, насчитывается 3,9 млн человек.
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