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Путин поздравил жителей Калининградской области с юбилеем

Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летием.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем, отметив, что регион по праву славится своей историей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 80-летним юбилеем Калининградской области. Самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей», — говорится в поздравлении.

Глава государства также подчеркнул, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела.

«И, конечно, особо отмечу, что наряду с открытием современных заводов и высокотехнологичных производств уделяется неустанное внимание сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских, творческих инициатив», — добавил лидер России.

Кроме того, Путин напомнил, что совсем недавно знаменитому Музею Мирового океана в Калининграде был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

«Убежден, что энергия, целеустремленность, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов», — заключил глава государства.

Президент пожелал жителям здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России.

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