В МЧС перечислили водоемы в Красноярском крае, где чаще всего тонут

В краевом МЧС назвали водоемы, где, согласно статистике, есть наибольший риск происшествий с гибелью людей.
Красноярск (р. Енисей, о. Зеркальное остров Татышев, озеро парк Октябрьский, о. Песчанска, о. Цыганское, озеро залив Стрелка); Ачинск (р. Чулым, озеро базы отдыха «Айдашки»); Енисейск (р. Енисей); Канск (р. Кан); Минусинск (р. Енисей); ЗАТО г. Железногорск (городское озеро); ЗАТО г. Зеленогорск (Серафимов пруд).
Муниципальные округа:
Сосновоборский (карьер, село Есаулово, озеро, деревня Лукино, озеро-карьер, пос. Берёзовка); Енисейский (р. Енисей); Ирбейско-Саянский (р. Кан, р. Анжа); Канский (р. Кан); Краснотуранский (р. Туба); Назаровский (р. Чулым); Северо-Енисейский (р. Вельмо); Большемуртинско-Сухобузимский (о. Бузим); Манско-Уярский (р. Малая Авда); Таймырский (р. Хатанга); Эвенкийский (р. Чуня); Балахтинско-Новоселовский (Красноярское водохранилище); Шушенский (карьер № 1 в пос. Шушенское, р. Карынсуг, карьер в пос. Алтан).
МЧС России напоминает: в необорудованных для купания местах дно не обследовано водолазами, и в воде могут быть коряги или мусор. Кроме того, на таких водоемах опасно холодное низовое течение, воронки.
«Но главное — отсутствие спасателей и медиков. В экстренной ситуации вам не смогут оперативно прийти на помощь. Также опасно купаться после употребления алкоголя. Будьте особенно бдительно на отдыхе с детьми и подростками: не оставляйте их без внимания! Трагедия может произойти за несколько минут. И не пускайте детей на водоем одних», — предупреждают в МЧС.