В МЧС перечислили водоемы в Красноярском крае, где чаще всего тонут

«Но главное — отсутствие спасателей и медиков. В экстренной ситуации вам не смогут оперативно прийти на помощь. Также опасно купаться после употребления алкоголя. Будьте особенно бдительно на отдыхе с детьми и подростками: не оставляйте их без внимания! Трагедия может произойти за несколько минут. И не пускайте детей на водоем одних», — предупреждают в МЧС.