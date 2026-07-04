Золотые перчатки ЮФО: волгоградские боксёрши взяли два золота в Краснодаре

В столице Кубани, Краснодаре, кипит боксёрская жизнь: во Дворце спорта «Олимп» проходят финальные поединки чемпионата Южного федерального округа по боксу среди женщин. Для спортсменок это не просто борьба за медали и звание чемпионок ЮФО — на кону путёвки на чемпионат России и Спартакиаду народов России. Именно поэтому каждый раунд здесь наполнен особой энергией, а каждый удар — максимальной концентрацией.