В Гатчинском округе Ленобласти начался ремонт участка Сиверского шоссе

Ремонт участка трассы Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки протяженностью почти 13 км начался в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.
Данная трасса связывает между собой поселок Вырица, деревни Никольское и Мины. Также по ней передвигаются дачники и туристы.
Специалисты уже восстанавливают существующую систему водоотведения и обновляют автобусные остановки. После этого они начнут снимать старое покрытие на проезжей части. Далее рабочие уложат новый асфальт, укрепят обочины, установят дорожные знаки и пластиковые сигнальные столбики. В конце нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.