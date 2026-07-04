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В Гатчинском округе Ленобласти начался ремонт участка Сиверского шоссе

В порядок будет приведен отрезок длиной почти 13 км.

Ремонт участка трассы Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки протяженностью почти 13 км начался в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.

Данная трасса связывает между собой поселок Вырица, деревни Никольское и Мины. Также по ней передвигаются дачники и туристы.

Специалисты уже восстанавливают существующую систему водоотведения и обновляют автобусные остановки. После этого они начнут снимать старое покрытие на проезжей части. Далее рабочие уложат новый асфальт, укрепят обочины, установят дорожные знаки и пластиковые сигнальные столбики. В конце нанесут разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.