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В Хабаровском крае 70 летний мужчина ушёл за ягодами и не вернулся

Спасатели МЧС России приступили к организации поисковых мероприятий в районе имени Лазо.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС России приступили к организации поисковых мероприятий в районе имени Лазо: разыскивается 70 летний мужчина, пропавший в окрестностях посёлка Мухен. Согласно поступившим сведениям, 1 июля гражданин отправился в лесной массив с целью сбора ягод; с указанного времени о его местонахождении нет никакой информации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для проведения поисковых работ к месту выдвинулась группа спасателей ПСО из села Ракитное: в составе отряда — 6 человек и 1 единица техники. Специалисты планируют осуществить наземное обследование прилегающей к посёлку лесной территории.

МЧС дополнительно обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при нахождении в лесу. Перед походом необходимо продумать маршрут, ознакомиться с прогнозом погоды и гидрологической обстановкой, уведомить родных о направлении и планируемом времени возвращения. Не рекомендуется посещать незнакомые участки без проводника; при передвижении стоит использовать навигационные средства, выбирать яркую экипировку и не удаляться от группы. Категорически не рекомендуется отпускать без сопровождения пожилых людей, детей и лиц с серьёзными хроническими заболеваниями, а также выходить в лес в тёмное время суток.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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