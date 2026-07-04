В Хабаровском крае 70 летний мужчина ушёл за ягодами и не вернулся

МЧС дополнительно обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при нахождении в лесу. Перед походом необходимо продумать маршрут, ознакомиться с прогнозом погоды и гидрологической обстановкой, уведомить родных о направлении и планируемом времени возвращения. Не рекомендуется посещать незнакомые участки без проводника; при передвижении стоит использовать навигационные средства, выбирать яркую экипировку и не удаляться от группы. Категорически не рекомендуется отпускать без сопровождения пожилых людей, детей и лиц с серьёзными хроническими заболеваниями, а также выходить в лес в тёмное время суток.