Томская инновационная компания получила сертификат «Сделано в России»

«Компания “Адекс” начала работать в 2004 году как диджитал-агентство полного цикла. Выполняя работы для разных компаний, мы увидели одну и ту же повторяющуюся проблему: небрежное хранение логинов и паролей к своим же информационным системам. Ответом на эту проблему стал менеджер паролей, а затем и вся экосистема — платформа “Тимду”. Сегодня это четыре продукта, которые помогают нашим клиентам вести учет своих активов, проводить инвентаризацию, управлять знаниями», — рассказала директор «Адекса» Анна Крампец.