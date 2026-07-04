Томская инновационная компания получила сертификат «Сделано в России»

Томская информационно-технологическая компания «Адекс» получила сертификат «Сделано в России» в категории «Уникальность», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Такие знаки качества инновационным предприятиям присуждают в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Компания “Адекс” начала работать в 2004 году как диджитал-агентство полного цикла. Выполняя работы для разных компаний, мы увидели одну и ту же повторяющуюся проблему: небрежное хранение логинов и паролей к своим же информационным системам. Ответом на эту проблему стал менеджер паролей, а затем и вся экосистема — платформа “Тимду”. Сегодня это четыре продукта, которые помогают нашим клиентам вести учет своих активов, проводить инвентаризацию, управлять знаниями», — рассказала директор «Адекса» Анна Крампец.
По словам руководителя Центра поддержки экспорта Томской области Александра Беляева, знак «Сделано в России» является официальным признанием достижений компаний, разрабатывающих и производящих товары в РФ. Уточним, что сертификация проводится на безвозмездной основе. Предприятия, обладающие указанными знаками качества, получают помощь Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта в продвижении продукции на зарубежные рынки.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.