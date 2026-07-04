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Теперь успеют все: как перенос даты платежа избавит россиян от лишних нервов

Россияне вправе внести плату за коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Соответствующее напоминание озвучил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

С 1 марта текущего года крайний срок внесения платежей официально смещён с 10-го на 15-е число каждого месяца. Законодатели считают, что такой шаг делает финансовую нагрузку на домохозяйства более предсказуемой.

По словам парламентария, хотя проблема задолженности населения не стоит критически остро, корректировка графика повышает общий комфорт граждан. Многие жители получают заработную плату как раз после 10-го числа, поэтому новая дата выглядит логичнее.

Ранее людям зачастую приходилось «дотягивать» до выплат, искать дополнительные средства или обращаться к займам, чтобы вовремя закрыть квитанции. Теперь оплата производится сразу после поступления дохода, что минимизирует риски возникновения просрочек и начисления штрафных пеней.

Кошелев подчеркнул в беседе с РИА «Новости», что возможность рассчитываться по счетам после получения зарплаты значительно упрощает семейное планирование. Граждане могут свободнее распоряжаться финансами, не испытывая стресса из-за над.

Ранее ФАС опровергла сообщения о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги произойдёт с 1 июля. Как пояснили в ведомстве, ежегодное повышение тарифов пройдёт с 1 октября, а уровень изменений не превысит показателей, установленных распоряжением правительства.

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