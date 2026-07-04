В Прикамье резко упали продажи «Москвича» и Chery

Резкое падение продаж переживают дилеры столичного Moskvich — за месяц в Перми поставлено на учет 15 машин этой марки против 31 авто в мае 2025 года (снижение — 53%). Еще в 2024 году марка столичного автозавода входила в топ-10 по продажам в Перми новых авто, но уже давно выпала из него. Это связано с тем, что Moskvich прекратил отношения с китайской Jac, перелицованные кроссоверы которой он собирал из машинокомплектов на своем заводе. В Перми осталось только два дилера «Москвича» — «Сатурн-Р» и «Сильвер Моторс».