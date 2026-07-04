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Нижегородский аэропорт вводил ограничения из-за опасности ракет и БПЛА 4 июля

Сегодня в регионе действовали режимы ракетной и беспилотной опасности.

Источник: Живем в Нижнем

Аэропорт Нижнего Новгорода вводил ограничения на прием и выпуск самолетов в 6 утра 4 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры безопасности действовали в течение полутора часов.

Уже в 7:34, самолеты вновь могли улетать и приземляться из воздушной гавани им. Чкалова.

Стоит отметить, что ограничения на прием и выпуск авиалайнеров действовали сегодня и в других городах. В частности, речь идет о Санкт-Петербурге и Калининграде.

Напомним, этой ночью в регионе объявляли сразу два особых режима: ракетной и беспилотной опасности. К счастью, в Нижегородской области вражеских дронов замечено не было.

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