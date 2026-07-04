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Чили и Чероки стали новыми четвероногими сотрудниками полиции ЕАО

Трёхмесячным брату и сестре предстоит освоить поиск наркотиков, взрывчатки и следовую работу.

В Центре кинологической службы УМВД России по ЕАО появились самые юные сотрудники — трёхмесячные щенки Чили и Чероки, — сообщает УМВД России по ЕАО.

Брат и сестра только начинают свой путь в полиции, но в будущем им предстоит выполнять совсем не детские задачи.

Сейчас главная работа малышей — учиться. Впереди у них общий курс дрессировки, знакомство с командами и первые уроки служебной дисциплины. А затем начнётся специальная подготовка: поиск наркотиков, взрывчатых веществ и работа по следу.

Пока же новые питомцы больше напоминают обычных любопытных щенков, которым интересно буквально всё вокруг. Но кинологи уверены: именно с таких беззаботных игр и начинается путь будущих четвероногих профессионалов.

Если обучение пройдёт успешно, Чили и Чероки пополнят ряды взрослых служебных собак, которые помогают полицейским раскрывать преступления и обеспечивать безопасность жителей Еврейской автономной области.

В полиции отмечают, что подготовка таких помощников занимает не один месяц и требует большого терпения как от животных, так и от их наставников. Зато потом между кинологом и собакой возникает настоящее партнёрство, проверенное ежедневной службой.