Режиссёр Клим Шипенко получил первый приз фестиваля «Горький fest»

«Я буду продолжать развивать, как умею, наш российский кинематограф. Надеюсь, что дальше будет больше и лучше! А фестивалю желаю интересного, разножанрового, авторского, смелого, дерзкого и свободного кино — такого кино, каким оно и должно быть», — поделился режиссёр. Президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков пообещал зрителям много интересного на просмотрах, а генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева поблагодарила кинематографистов. Она напомнила, что главное — когда на одной площадке встречаются зрители и кинематографисты, потому что кино должно находить своего зрителя, и именно «Горький fest» уже десять лет даёт возможность осуществлять эту встречу, без которой невозможно развитие современного кино.