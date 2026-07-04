Режиссёр Клим Шипенко получил первый приз фестиваля «Горький fest»

Фестиваль «Горький fest» (16+) стартовал в Нижнем Новгороде. Церемония открытия традиционно состоялась на сцене Нижегородского театра драмы.
Ведущими вечера стали Дарья Мельникова и Сергей Беляев. Они представляли фильмы фестивальной программы, вспоминали разные годы «Горький fest» под кавер песни «Нас не догонят!» и шутили на главную тему фестиваля — путешествия во времени.
Членами жюри в этом году стали режиссёр Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.
«Я из Нижнего Новгорода, из Горького, прожил тут 34 года, работал в судостроении, и для меня этот нижегородский кинофестиваль фестиваль очень важен. Не буду говорить за всех, но мы постараемся судить честно, беспристрастно и беспощадно», — поделился Александр Велединский.
После представления жюри на сцене театра традиционно была вручена первая награда фестиваля — приз «За вклад в развитие современного кинематографа». Его получил первый режиссёр, отправившийся на съёмки своего фильма «Вызов» в космос, Клим Шипенко.
«Я буду продолжать развивать, как умею, наш российский кинематограф. Надеюсь, что дальше будет больше и лучше! А фестивалю желаю интересного, разножанрового, авторского, смелого, дерзкого и свободного кино — такого кино, каким оно и должно быть», — поделился режиссёр. Президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков пообещал зрителям много интересного на просмотрах, а генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева поблагодарила кинематографистов. Она напомнила, что главное — когда на одной площадке встречаются зрители и кинематографисты, потому что кино должно находить своего зрителя, и именно «Горький fest» уже десять лет даёт возможность осуществлять эту встречу, без которой невозможно развитие современного кино.
В завершение церемонии гостям представили фильм режиссёра Владимира Котта «На деревню дедушке 2», главные роли в котором исполнили Юрий Стоянов и Фёдор Добронравов, сыгравшие дедушек-конкурентов в борьбе за внимание внука. Смешная и немного грустная комедия о семье, связи поколений и том, что главное для каждого из нас, произвела большое впечатление на зрителей, тем более, что они смогли увидеть её раньше всех в стране — в широкий прокат фильм выйдет только 16 июля.
Имена победителей в разных номинациях фестиваля объявят 9 июля на церемонии закрытия. Из 550 заявок в итоговую программу фестиваля вошло 18 лент: восемь полнометражных картин и 10 короткометражек.
Внеконкурсная часть фестиваля посвящена столетию знаменитого актёра — нижегородца Евгения Евстигнеева. Зрители увидят самые яркие фильмы с его участием. А Год единства народов России организаторы отметят показами фильмов о национальных республиках страны.
Свой же юбилей фестиваль отметит ретроспективой «Горькая десятка» — в неё войдут победители фестиваля прошлых лет. А главная тема этого года — путешествия во времени, проведёт зрителей по отечественному кино от классики советского периода до фильмов XXI века.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу фестиваля «Столица закатов» на первые выходные июля.