В Республике Коми новым оборудованием оснастили 5 домов культуры

Так, в муниципальном округе «Ухта» новое оборудование получили сразу три учреждения. В ДК микрорайона Подгорного поступил современный проектор и необходимые аксессуары. Комплект позволит проводить мероприятия с просмотром видеороликов и фильмов. В Водненский дом культуры прибыла новая звуковая аппаратура и ноутбук. А Ярегский ДК теперь оснащен компьютером, акустической системой и комплектующими, прожектором, профессиональным сценическим генератором тумана и другой техникой для организации выступлений.