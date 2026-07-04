В Республике Коми новым оборудованием оснастили 5 домов культуры

Новым оборудованием оснастили пять домов культуры (ДК) в Республике Коми, сообщили в министерстве культуры и архивного дела региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Так, в муниципальном округе «Ухта» новое оборудование получили сразу три учреждения. В ДК микрорайона Подгорного поступил современный проектор и необходимые аксессуары. Комплект позволит проводить мероприятия с просмотром видеороликов и фильмов. В Водненский дом культуры прибыла новая звуковая аппаратура и ноутбук. А Ярегский ДК теперь оснащен компьютером, акустической системой и комплектующими, прожектором, профессиональным сценическим генератором тумана и другой техникой для организации выступлений.
В Усть-Цилемском районе поддержку получил Уежной сельский дом культуры. Там появились компьютерные кресла, столы, тумбы, офисная и компьютерная техника, а также акустическая система, LED-приборы, микшерные пульты, сабвуферы и другое звуковое оборудование. А в Усть-Куломском районном доме культуры заменили сценическое покрытие. Благодаря этому сцена клуба стала эстетичной, удобной и более безопасной для артистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.