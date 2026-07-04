В Ростове без света остались жители пяти улиц и садовое товарищество «Электрик»

Как разъясняют в компании, с момента отключения и до утра проводились работы по определению места повреждения. Сейчас специалисты Ростовских городских электрических сетей выполняют восстановительные работы. «Для скорейшего возобновления электроснабжения потребителей подключают по временным ремонтным и резервным схемам», — комментируют в «Донэнерго».