Пермяки рассказали об огромной очереди на автобус до «Крыльев Пармы»

Авиафестиваль «Крылья Пармы» (0+) будет проходить на пермском аэродроме Фролово 4 июля с 13 до 17 часов. Как сообщили организаторы, бесплатные автобусы будут ходить от ТРЦ «Планета» с 11 часов с интервалом 5−10 минут.