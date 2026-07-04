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Пермяки рассказали об огромной очереди на автобус до «Крыльев Пармы»

Фотографии с толпой ожидающих зрителей прислал в редакцию очевидец.

Пермяки сообщили об огромной очереди на автобус до фестиваля «Крылья Пармы».

Фотографии с толпой ожидающих зрителей прислал в редакцию очевидец. На снимках видно, как десятки людей с рюкзаками томятся в ожидании.

Авиафестиваль «Крылья Пармы» (0+) будет проходить на пермском аэродроме Фролово 4 июля с 13 до 17 часов. Как сообщили организаторы, бесплатные автобусы будут ходить от ТРЦ «Планета» с 11 часов с интервалом 5−10 минут.

Для тех, кто едет на личных автомобилях, организован заезд с федеральной трассы Пермь-Екатеринбург.