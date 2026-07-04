Тейлор Свифт и Трэви Келси сыграли свадьбу в Нью-Йорке

Американская певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. На торжестве присутствовало множество звездных гостей. Об этому в пятницу, 3 июля, сообщило издание Page Six.
Уточняется, что свадебные образы молодоженов были созданы Christian Dior Haute Couture. При этом обувь создал Кристиан Лабутен.
На мероприятии были певица Селена Гомес, музыкант Эд Ширан, модель Джиджи Хадид, актрисы Дакота Джонсон и Зои Кравиц, а также актер Хью Грант. Торжество, по информации журналистов, вел Адам Сэндлер.
Ради церемонии бракосочетания полиция перекрыла несколько улиц вокруг зала Madison Square Garden. Территорию оцепила полиция, а гостям запретили пользоваться телефонами.
При этом инсайдеры сообщают, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились еще до официального торжества. На свадьбу было приглашено боле тысячи гостей, передает издание.
63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети. Пара расписалась 30 мая во Дворце бракосочетания № 2 в «Vegas Крокус Сити».