Тейлор Свифт и Трэви Келси сыграли свадьбу в Нью-Йорке

63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети. Пара расписалась 30 мая во Дворце бракосочетания № 2 в «Vegas Крокус Сити».