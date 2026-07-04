Синоптики предупреждают о смерчах на черноморском побережье

В эти выходные, 4 и 5 июля, на участке черноморского побережья от Анапы до Магри сохраняется высокая опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.
По ее словам, условия для образования смерчей сохраняются из-за неустойчивой погоды и развития мощной кучево-дождевой облачности. Как правило, такие вихри остаются над акваторией, однако в отдельных случаях могут выходить на сушу.
Кроме того, в эти дни на реках бассейна Кубани, юго-западных притоках и водотоках Черноморского побережья, включая Сочи и федеральную территорию Сириус, прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.
Жителям и отдыхающим рекомендуется соблюдать осторожность, следить за прогнозами погоды и предупреждениями экстренных служб.
Напомним, в конце июня обрушившийся на город Кушва торнадо повредил 124 частных дома, из которых 32 разрушены полностью, пострадали 16 человек. Разрушительный смерч заблокировал 16 горняков в шахте под Кушвой. Без света остались тысячи жителей.