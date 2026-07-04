В Становлянском округе Липецкой области отремонтируют дорогу к дендрарию

Специалисты уже восстановили кромку дороги и срезали старое покрытие. Теперь они устраняют просадки и укладывают 2 слоя нового асфальта. Помимо обновления проезжей части, в перечень работ включены укрепление обочин щебнем, очистка и ремонт водопропускных труб, которые предотвращают подтопление насыпи, ремонт остановочных площадок. На пешеходном переходе в деревне Барсуково заменят мигающий светофор и обустроят пешеходную дорожку. Завершить работы планируется до ноября.