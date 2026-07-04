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В Становлянском округе Липецкой области отремонтируют дорогу к дендрарию

Специалистам предстоит обновить проезжую часть, укрепить обочины и отремонтировать водопропускные трубы.

Ремонт дороги от трассы Измалково — Бабарыкино до Лесостепной опытно-селекционной станции проведут в Становлянском округе Липецкой области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации области.

Маршрут ведет к Мещерскому дендрарию. Там собрана уникальная коллекция деревьев и кустарников, в том числе 74 исчезающих вида растений, занесенных в Красную книгу, а также огромная коллекция сирени и чубушников.

Специалисты уже восстановили кромку дороги и срезали старое покрытие. Теперь они устраняют просадки и укладывают 2 слоя нового асфальта. Помимо обновления проезжей части, в перечень работ включены укрепление обочин щебнем, очистка и ремонт водопропускных труб, которые предотвращают подтопление насыпи, ремонт остановочных площадок. На пешеходном переходе в деревне Барсуково заменят мигающий светофор и обустроят пешеходную дорожку. Завершить работы планируется до ноября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.