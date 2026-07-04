Как это будет по-русски? Как проводят языковое тестирование мигрантов

Ещё какие-то пару десятков лет назад невозможно было представить, что русский язык станет категорией политической и что язык, на котором привыкли общаться народы большой страны, из целого ряда бывших советских республик будут вытеснять из официального и повседневного обихода. Но сегодня это реальность, с которой приходится бороться всеми силами.
От мала до велика.
С последствиями незнания русского языка общество столкнулось в значительной степени в силу увеличения потока рабочей силы из ближнего зарубежья.
Волгоградская область почувствовала это на себе особенно остро из-за большого наплыва мигрантов для работы в сфере АПК.
Все хорошо помнят, как сначала к нам прибывали иностранные рабочие поодиночке, как потом их стало больше, а ещё позже стали прибывать их семьи, дети, и вопрос владения русским языком стал чрезвычайно болезненным. Некоторые ребята шли в школу, совершенно не владея языком или владея в весьма незначительной бытовой степени.
В этой связи многие наверняка вспомнят и конфликтную ситуацию, которая случилась в 2022 г. в школе № 33 в посёлке Аэропорт в Волгограде. Здесь администрация в порядке эксперимента решила для повышения эффективности обучения объединить в один класс детей из стран СНГ с низким уровнем русского языка. Обучать их должны были по индивидуальной программе, так как по-русски они не говорили совсем.
Эксперимент не удался: молодая учительница, которой поручили обучать класс, предпочла уволиться из школы, чем брать на себя такую нагрузку. С другой стороны, родители русскоговорящих детей настаивали на том, что если вести совместное обучение, то отставать будут все, так как незнание языка у части класса заметно затормозит образовательный процесс.
С тех пор ситуация изменилась в корне: на уровне государства, а также филологического сообщества была проделана значительная работа, целью которой стало повысить уровень знания русского языка у тех, кто намерен жить и работать в России, а также обучать здесь своих детей.
Тест на знание русского языка теперь сдают и взрослые, и дети, и школьники, и абитуриенты при поступлении в вузы. С 1 апреля 2025 года ни одного ребёнка иностранного гражданина или лица без гражданства не примут в школу, если он не сдаст языковой тест.
При этом есть все возможности подтянуть свои знания русского или вовсе начать его учить с нуля — для этого действуют образовательные курсы в Волгоградском социально-педагогическом университете. Кроме того, в Волгоградской академии последипломного образования разработаны программы дополнительного обучения русскому языку иностранных граждан, не прошедших тестирования для приёма в общеобразовательное учреждения.
На изучение — три месяца.
Согласно данным областного комитета образования, пока далеко не всем иностранцам удаётся сдать русский язык. Так, по данным на 2026 год, из 219 тестируемых с заданием с первой попытки справились 146 человек.
«При неуспешном прохождении тестирования ребёнку предлагается пройти дополнительное обучение русскому языку, — пояснила руководитель рабочей группы Волгоградского реготделения Всемирного Русского Народного Собора по вопросам обеспечения стабильной миграционной обстановки, депутат облдумы Ирина Соловьёва. — Повторно пройти тест можно не ранее, чем через три месяца. Этой темой продолжают заниматься и органы образования, и члены рабочей группы по вопросам миграции регионального отделения ВРНС, считая её одной из основополагающих для полноценного развития общества и объединения всех, кто проживает на нашей земле».
Для тех, кто прибыл всерьёз и надолго.
Общественники и эксперты уверены, что образовательные языковые инициативы должны защищать не только коренные народы России, но и тех законопослушных иностранных граждан, которые прибыли в страну всерьёз и надолго, и хотели бы получить российское гражданство.
«Необходимо создавать инфраструктуру для адаптации таких людей, в том числе для освоения ими русского языка, норм поведения, формирования правосознания и правовой культуры, присущей российскому обществу, для обращения к традиционным, духовно-нравственным ценностям», — убеждена Ирина Соловьёва.
В свою очередь, учёные-лингвисты настаивают на том, что изучение языка даёт возможность иностранцам не просто эффективно общаться, но и прикоснуться к сути русской истории, культуры, понять, насколько глубоко и самобытно само понятие «русский мир», каким духовным смыслом оно наполнено.
«Каждый человек, особенно верующий, часто упоминает в речи нашего Господа, — обращает внимание доктор филологических наук, профессор педагогического университета Василий Супрун. — Очень много у нас сохранилось фраз, которые выражают удивление: “О Боже!”, “Боже правый!”, “Одному Господу Богу известно!”. Или возьмём слово “спасибо” — это просьба к Богу о спасении этого человека. А “благодарю” (благо дарю) — это слово церковнославянское, с глубокими корнями, вдумайтесь в его смысл. Кстати, половина лексики и грамматики русского языка создано на церковнославянской основе».
По словам учёного, русский язык в силу своих укоренившихся связей с церковнославянским языком остаётся хранителем духовных корней и культурного кода нации.
«Без знания языка невозможно говорить о национальной идентичности, — убеждён профессор Супрун. — Русский язык наполнен духовным смыслом. Если поймём его, сможем донести до следующих поколений, тогда они осознают, на каких основах строится наша жизнь. Если мы что-то упустим, то многие жизненные ориентиры будут фальшивыми».
Как у детей проверяют знание русского языка?
Программы тестирования по русскому языку заметно отличаются у разных возрастных групп.
Так, при поступлении в первый класс ребёнку нужно будет дать название простым предметам на картинке, например: цветным карандашам, рубашке, письменному столу и т. д. Он должен уметь назвать своё имя, возраст, сказать, где живёт. Задание потруднее: объяснить, что изображено на цветной картинке, например, где мама с детьми рисуют красками.
Разумеется, заметно сложнее задания для будущих девятиклассников: им надо будет дать развёрнутые ответы на вопросы вроде: «Любишь ли ты читать книги и как часто ты это делаешь?», «Есть ли у тебя любимый литературный герой и чем он тебе нравится?». Им также предлагается пересказать небольшой текст, посвящённый биографии кого-либо из выдающихся деятелей русской культуры или науки.
А 11-классникам придётся ответить, какие школьные предметы им нравятся и почему, какие у них планы на учёбу после школы, о выборе профессии. Или вот такое не самое простое задание: «Как Вы понимаете смысл высказывания Антона Павловича Чехова: “В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”?» На все вопросы нужно дать подробные развёрнутые ответы.