Как проводят языковое тестирование мигрантов

В этой связи многие наверняка вспомнят и конфликтную ситуацию, которая случилась в 2022 г. в школе № 33 в посёлке Аэропорт в Волгограде. Здесь администрация в порядке эксперимента решила для повышения эффективности обучения объединить в один класс детей из стран СНГ с низким уровнем русского языка. Обучать их должны были по индивидуальной программе, так как по-русски они не говорили совсем.