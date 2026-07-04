В центре Перми нашли захоронение преподавателя философии

По данным музея Архиерейского квартала примечательное надгробие принадлежит Александру Юрьеву, уроженцу Курской губернии, выпускнику Казанской духовной академии. Он с 1879 года работал в Пермской духовной семинарии, где преподавал философию, психологию и дидактику. «Обширные знания и особый склад ума делали его “первой звездой” среди учителей семинарии. Именно ему доверяли выступать от лица преподавательского состава во время торжественных мероприятий в присутствии начальствующих лиц Пермской губернии», — сообщили сотрудники музея.