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В Хабаровском крае к осени обновят дорогу между Ванино и Советской Гаванью

На трассе появятся новые остановки, тротуары, мостики и сотни опор освещения.

В Хабаровским крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. К началу сентября жители должны получить не только отремонтированную трассу, но и более безопасные условия для передвижения внутри населённых пунктов, сообщает КГКУ «Хабаровуправтодор».

Основные работы ведутся на автомобильной дороге Советская Гавань — Ванино. Капитальный ремонт охватывает участок с 29-го по 40-й километр общей протяжённостью более 8,2 километра.

Проект предусматривает строительство тротуаров, установку новых автобусных остановок «Военторг», «Лотос», «Хотемкино» и «Старое Ванино», возведение трёх пешеходных мостиков и монтаж перильных ограждений. Для безопасности движения в тёмное время суток вдоль дороги установят 318 опор освещения.

Работы финансируются за счёт краевого бюджета.

Параллельно изменения затронут и посёлок Октябрьский. На улицах Челюскина и Дорожной появятся новые тротуары, которые сделают передвижение жителей более комфортным и безопасным.

В рабочем посёлке Ванино уже завершён монтаж автономных систем освещения. Специалисты установили опоры, кронштейны и светильники, а также проложили самонесущий изолированный провод. Кроме того, продолжается технологическое присоединение к электросетям на улице Железнодорожной.

Завершить весь комплекс работ планируется до 1 сентября. После этого жители Ванино и Советской Гавани смогут пользоваться обновлённой дорожной инфраструктурой с современным освещением, новыми остановками и безопасными пешеходными маршрутами.