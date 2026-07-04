В Хабаровском крае к осени обновят дорогу между Ванино и Советской Гаванью

В Хабаровским крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. К началу сентября жители должны получить не только отремонтированную трассу, но и более безопасные условия для передвижения внутри населённых пунктов, сообщает КГКУ «Хабаровуправтодор».