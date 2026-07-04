В Хабаровском крае к осени обновят дорогу между Ванино и Советской Гаванью

В Хабаровским крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. К началу сентября жители должны получить не только отремонтированную трассу, но и более безопасные условия для передвижения внутри населённых пунктов, сообщает КГКУ «Хабаровуправтодор».
Основные работы ведутся на автомобильной дороге Советская Гавань — Ванино. Капитальный ремонт охватывает участок с 29-го по 40-й километр общей протяжённостью более 8,2 километра.
Проект предусматривает строительство тротуаров, установку новых автобусных остановок «Военторг», «Лотос», «Хотемкино» и «Старое Ванино», возведение трёх пешеходных мостиков и монтаж перильных ограждений. Для безопасности движения в тёмное время суток вдоль дороги установят 318 опор освещения.
Работы финансируются за счёт краевого бюджета.
Параллельно изменения затронут и посёлок Октябрьский. На улицах Челюскина и Дорожной появятся новые тротуары, которые сделают передвижение жителей более комфортным и безопасным.
В рабочем посёлке Ванино уже завершён монтаж автономных систем освещения. Специалисты установили опоры, кронштейны и светильники, а также проложили самонесущий изолированный провод. Кроме того, продолжается технологическое присоединение к электросетям на улице Железнодорожной.
Завершить весь комплекс работ планируется до 1 сентября. После этого жители Ванино и Советской Гавани смогут пользоваться обновлённой дорожной инфраструктурой с современным освещением, новыми остановками и безопасными пешеходными маршрутами.