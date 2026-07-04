В Хабаровске направили 1,3 млрд на ремонт теплосетей и подготовку к зиме

В Хабаровске на подготовку теплосетей к зиме направили около 1,3 млрд рублей. По линии АО «ДГК» выделен примерно 1 млрд рублей, ещё 300 млн рублей направлены на ремонт аварийных участков муниципальных тепловых сетей, сообщает мэрия Хабаровска.
По словам мэра Сергея Кравчука, в городе одновременно ведутся работы на 22 участках теплотрасс. Ремонт и модернизация сетей находятся на его личном контроле.
Один из ключевых объектов — участок 17-й тепломагистрали на улице Суворова. Он обеспечивает теплом и горячей водой значительную часть Южного микрорайона вплоть до поселка Сосновка и связан с надёжностью теплоснабжения от ТЭЦ-1 и в перспективе ТЭЦ-4.
Сейчас на Суворова полностью демонтированы старые трубы. Здесь предстоит заменить около 350 метров теплотрассы и бетонные лотки. Работы временно осложнены скоплением воды в траншее из-за повреждения водопровода. Водоканал уже выявил место порыва и устраняет его, после чего подрядчик сможет вернуться к графику.
Параллельно ремонт ведётся на улице Фурманова. Готовность объекта составляет около 30%. Для проведения работ ДГК за свой счёт переносит временные гаражи, мешающие раскопкам. Завершить ремонт и восстановить благоустройство на Суворова и Фурманова планируется до 10 сентября.
Ещё один участок — переулок Молдавский, 1. По поручению мэра здесь полностью меняют теплотрассу, которая ранее часто выходила из строя: за прошлый отопительный сезон зафиксировано около семи повреждений. Новые трубы рассчитаны на срок службы до 30 лет.
Сергей Кравчук подчеркнул, что при ремонте важно не только обновить сети, но и вовремя восстановить благоустройство.
По его словам, в ряде участков трубы заменяют на больший диаметр, чтобы повысить надёжность теплоснабжения и предусмотреть подключение новых жилых и социальных объектов.
Все основные работы планируется завершить к началу сентября. После этого начнётся подготовка системы теплоснабжения к запуску отопительного сезона.