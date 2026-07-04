В Хабаровске направили 1,3 млрд на ремонт теплосетей и подготовку к зиме

Сейчас на Суворова полностью демонтированы старые трубы. Здесь предстоит заменить около 350 метров теплотрассы и бетонные лотки. Работы временно осложнены скоплением воды в траншее из-за повреждения водопровода. Водоканал уже выявил место порыва и устраняет его, после чего подрядчик сможет вернуться к графику.