Новосибирские вузы готовятся к нововведению: студентов всех специальностей обяжут изучать государственный русский

Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования РФ, инициатива реализуется во исполнение поручения главы государства. Разработкой содержания курса занимается Санкт-Петербургский государственный университет совместно с ведущими университетами-партнёрами.
Новый предмет кардинально отличается от школьного курса русского языка. Акцент будет сделан не на орфографию и пунктуацию, а на практическое применение языка в правовой и официальной сферах. Студентам предстоит изучить федеральное законодательство о государственном языке, включая профильный закон, нормы о рекламе, положения о языках народов России и даже отдельные статьи КоАП, касающиеся нарушений в использовании русского языка.
Особое внимание в программе уделят тому, как государственный язык применяется в работе судов, органов власти, средств массовой информации, рекламных и потребительских сферах. В Министерстве подчёркивают, что задача курса — научить студентов грамотно истолковывать тексты нормативных документов и понимать юридические тонкости, связанные с языковыми нормами.
Руководитель рабочей группы, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов отметил, что это не уроки грамматики, а формирование у студентов системного понимания того, как работает язык в официальном общении и где пролегают границы допустимого.
По прогнозам разработчиков, новая дисциплина будет особенно востребована у будущих юристов, госслужащих, журналистов и экономистов. Это касается и новосибирских студентов, ведь в регионе традиционно сильны позиции государственных структур и медийных организаций.