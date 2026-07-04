Новосибирские вузы готовятся к нововведению: студентов всех специальностей обяжут изучать государственный русский

Новый предмет кардинально отличается от школьного курса русского языка. Акцент будет сделан не на орфографию и пунктуацию, а на практическое применение языка в правовой и официальной сферах. Студентам предстоит изучить федеральное законодательство о государственном языке, включая профильный закон, нормы о рекламе, положения о языках народов России и даже отдельные статьи КоАП, касающиеся нарушений в использовании русского языка.