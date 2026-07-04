В рамках Года спорта, объявленного губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, региональная эстафета «Знамя спорта» прибыла в Ульчский район. Торжественная церемония передачи символа Года спорта состоялась на открытии 52-го районного фестиваля народного творчества «Таланты земли Ульчской!» (0+) и спартакиады «Азарт! Здоровье! Отдых!» (0+) в селе Богородское. Мероприятие отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России» и приурочено к проведению Года единства народов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В церемонии передачи знамени приняли участие глава муниципалитета Денис Куреня, лауреат премии губернатора Хабаровского края в области молодежной политики Дмитрий Иванников и старейший участник спортивных состязаний Ульчского района Валентин Крылов.
Знамя спорта встретили в Ульчском районе Хабаровского края. Фото: Администрация Ульчского муниципального района.
Знамя спорта встретили в Ульчском районе Хабаровского края. Фото: Администрация Ульчского муниципального района.
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«Очень символично, что в этом году наше традиционное мероприятие проходит под эгидой Года единства народов России и Года спорта в Хабаровском крае. Культура и спорт — это те нерушимые мосты, которые на протяжении веков связывают поколения, объединяют народы, укрепляют здоровье нации и воспитывают силу духа. Наш сегодняшний праздник — это живое доказательство того, что Ульчская земля сильна своим единством», — сказал в своем приветственном слове глава Ульчского района Денис Куреня.
Спортивная программа фестиваля объединила более 120 спортсменов из сел Богородское, Мариинское, Большие Санники, Булава, поселков Де-Кастри и Циммермановка, а также команду Николаевского района. Соревнования проходят по волейболу, баскетболу 3×3, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, стрельбе из лука и вольной борьбе. Символ спортивного движения и единства региона пробудет в муниципалитете до 10 июля, а затем будет передан в район имени Полины Осипенко.
«Знамя спорта это символ нашего спортивного единства, который пронесут наши спортсмены, ветераны спорта и просто поклонники здорового и активного образа жизни по всему Хабаровскому краю. Эстафета продолжит свой путь по муниципалитетам, вовлекая все больше жителей в занятия физической культурой и спортом», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Напомним, эстафета «Знамя спорта» стартовала 25 января в Хабаровске на матче волейбольной команды «Амурские тигрицы-ДВГАФК». В течение года она охватит все муниципальные образования края. В каждом районе, куда прибывает символ спортивного движения региона, проходят тематические спортивные декады с массовыми соревнованиями, мастер-классами и показательными выступлениями.