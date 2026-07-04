Знамя спорта встретили в Ульчском районе Хабаровского края

«Очень символично, что в этом году наше традиционное мероприятие проходит под эгидой Года единства народов России и Года спорта в Хабаровском крае. Культура и спорт — это те нерушимые мосты, которые на протяжении веков связывают поколения, объединяют народы, укрепляют здоровье нации и воспитывают силу духа. Наш сегодняшний праздник — это живое доказательство того, что Ульчская земля сильна своим единством», — сказал в своем приветственном слове глава Ульчского района Денис Куреня.