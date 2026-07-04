В Альшеевском районе Башкирии обновят Дворец культуры

Дворец культуры Альшеевского района Республики Башкортостан обновят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Специалисты отремонтируют танцевальный зал и установят там новое световое и звуковое оборудование, зеркала и хореографические станки. Также в учреждении особое внимание будет уделено развитию инклюзивных программ.
«Мы безмерно благодарны национальному проекту “Семья”, благодаря которому мы получили поддержку из федерального бюджета, что позволило нам приобрести современное оборудование и начать преображение зала. Благодаря этому проекту наш танцевальный зал обретет новую жизнь», — отметил директор Дворца культуры Рафис Шарафутдинов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.