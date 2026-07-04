На трассе М-4 «Дон» из-за масштабной реконструкции изменилась схема движения

В настоящее время готовность участка реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области составляет 40%. Строительно-монтажные работы ведутся на участке с 933 по 1024 километр трассы. Эта автодорога проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также через города Шахты и Каменск-Шахтинский. Завершить работы планируется в 2027 году.