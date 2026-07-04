День семьи в 2026: Традиции, ромашки и готовый сценарий для тёплого вечера

Пётр и Феврония — русские православные святые, жившие в XIII веке в Муроме. Их история известна по «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной в 1540-х годах на основе местных преданий. По легенде, князь Пётр заболел проказой, и только Феврония смогла его исцелить. В качестве платы за лечение она потребовала, чтобы князь женился на ней. После смерти старшего брата Пётр стал князем, но бояре, недовольные простым происхождением Февронии, потребовали, чтобы он оставил жену. Пётр отказался, и супруги были изгнаны из города. Однако вскоре в Муроме началась смута, и бояре попросили Петра и Февронию вернуться. В старости Пётр и Феврония приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя в одном гробу. Они скончались в один день и час — 8 июля 1228 года. Их тела, положенные в разных обителях, на следующее утро чудесным образом оказались вместе. В 1547 году на церковном соборе Пётр и Феврония были канонизированы. Их мощи в едином гробу находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Идея учредить всероссийский семейный праздник зародилась в Муроме в 1990-х годах. В 2006 году власти города предложили сделать 8 июля Днём супружеской любви и семейного счастья. Инициативу поддержали Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь. Впервые на общероссийском уровне праздник отметили 8 июля 2008 года. Официальный государственный статус День семьи, любви и верности получил 28 июня 2022 года по указу президента России.