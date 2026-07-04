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Оперштаб сообщил о закрытых АЗС и очередях за топливом в Новосибирской области

Ситуация с топливом в Новосибирской области остаётся напряжённой.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области ситуация с топливом остаётся напряжённой. Часть автозаправочных станций не работает, а на тех АЗС, где бензин есть, водители продолжают стоять в очередях. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по топливообеспечению.

По словам заместителя губернатора Олега Клемешова, власти продолжают ежедневно следить за ситуацией. Отдельное внимание уделяют заправке скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных служб и другой спецтехники.

Утром 4 июля с 3:00 до 5:00 для таких машин уже организовали приоритетную заправку на станциях сети «Газпромнефть». В субботу днём, с 12:00 до 15:00, такую же меру введут ещё на девяти АЗС в Новосибирске, Бердске и Искитиме — для экстренных служб, которые работают круглосуточно.

В оперштабе заявили, что общественный транспорт и коммунальные службы продолжают работать без сбоев.

Также для увеличения числа точек отпуска топлива в сети «Газпромнефть» возобновили работу части безоператорных станций. За ними организовали дистанционный контроль, чтобы следить за возможными нарушениями.