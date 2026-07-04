Оперштаб сообщил о закрытых АЗС и очередях за топливом в Новосибирской области

В Новосибирской области ситуация с топливом остаётся напряжённой. Часть автозаправочных станций не работает, а на тех АЗС, где бензин есть, водители продолжают стоять в очередях. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по топливообеспечению.
По словам заместителя губернатора Олега Клемешова, власти продолжают ежедневно следить за ситуацией. Отдельное внимание уделяют заправке скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных служб и другой спецтехники.
Утром 4 июля с 3:00 до 5:00 для таких машин уже организовали приоритетную заправку на станциях сети «Газпромнефть». В субботу днём, с 12:00 до 15:00, такую же меру введут ещё на девяти АЗС в Новосибирске, Бердске и Искитиме — для экстренных служб, которые работают круглосуточно.
В оперштабе заявили, что общественный транспорт и коммунальные службы продолжают работать без сбоев.
Также для увеличения числа точек отпуска топлива в сети «Газпромнефть» возобновили работу части безоператорных станций. За ними организовали дистанционный контроль, чтобы следить за возможными нарушениями.