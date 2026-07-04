Оперштаб сообщил о закрытых АЗС и очередях за топливом в Новосибирской области

Утром 4 июля с 3:00 до 5:00 для таких машин уже организовали приоритетную заправку на станциях сети «Газпромнефть». В субботу днём, с 12:00 до 15:00, такую же меру введут ещё на девяти АЗС в Новосибирске, Бердске и Искитиме — для экстренных служб, которые работают круглосуточно.