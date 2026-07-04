Умер Александр Ждановский, экс-замгубернатора Краснодарского края

«Мы будем всегда помнить Александра Михайловича как талантливого руководителя, вдумчивого ученого и мудрого педагога! Он был человеком во всем и учил своих коллег и студентов всегда оставаться людьми», — рассказали на факультете управления и психологии КубГУ, где Ждановский был деканом более 20 лет.