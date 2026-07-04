Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Александр Ждановский, экс-замгубернатора Краснодарского края

Умер кубанский политик и ученый Александр Ждановский.

Источник: manag.kubsu.ru

На 77 году жизни скончался кубанский политик и руководитель факультета управления КубГУ Александр Ждановский. Заслуженный деятель науки Краснодарского края умер после продолжительной болезни.

«Мы будем всегда помнить Александра Михайловича как талантливого руководителя, вдумчивого ученого и мудрого педагога! Он был человеком во всем и учил своих коллег и студентов всегда оставаться людьми», — рассказали на факультете управления и психологии КубГУ, где Ждановский был деканом более 20 лет.

Александр Ждановский в начале 90-ых возглавлял Краснодарский краевой Совет депутатов, был заместителем главы Кубани, а после получил назначение на должность генерального директора Кубанского центра кадровой политики. Баллотировался в Госдуму. Награжден медалью за «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше