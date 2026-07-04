Пожилые красноярцы пытались убежать от полиции и отдать 2,5 млн рублей курьеру мошенников

Неравнодушный житель Красноярска и сотрудники полиции помогли пожилой супружеской паре сохранить 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Так, мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что в гаражном массиве пожилая пара постоянно общается с кем-то по телефону и, судя по всему, ожидает курьера мошенников. На место прибыл наряд полиции. Правоохранители попытались образумить пенсионеров, однако те стали сопротивляться и попытались убежать. Их пришлось доставить в отдел полиции. Красноярцы все еще не верили, что чуть не стали жертвами злоумышленников. Поэтому было принято решение под опись забрать у них деньги 2,5 миллиона рублей и оставить в отделе на ответственное хранение. Спустя некоторое время пенсионеры поняли, что их сбережениями пытались завладеть мошенники и в сопровождении племянника пришли в отдел полиции. Пожилой мужчина рассказал, аферисты действовали по схеме «помочь поймать недобросовестных сотрудников банка». Сняв деньги, вместе с супругой он ждал курьера, вместо которого приехал наряд полиции. Следователь вернул красноярцам деньги, попросив впредь не доверять звонкам с неизвестных номеров.