Власти сказали, что будет с бывшим еврейским кладбищем в центре Минска

Минские власти сказали, что будет с бывшим еврейским кладбищем в центре белорусской столицы.
Как сообщили в официальном телеграм-канале администрации Московского района Минска, начались работы по обновлению мемориального парка на улице Сухой. Там создадут лапидарий, то есть мемориальную композицию, которая увековечит память о некрополе, существовавшем здесь с 1868 года.
Отмечается, что на данной территории сохранилось около 250 надгробных камней (мацев) и их фрагментов. На протяжении нескольких десятилетий они лежали на земле в хаотичном порядке, разрушались под воздействием осадков и перепадов температур.
Сейчас проводится работа по полной каталогизации мацев, их очищают, фиксируют имена и даты. Для реализации этого плиты были перемещены с территории Еврейского мемориального парка.
Планируется, что после осуществления всего круга запланированных работ будет создан архитектурный ансамбль, который станет достойным памятным знаком. Лапидарий будет местом, где посетители смогут прикоснуться к истории и почтить память захороненных здесь людей.
Ранее мы писали о том, что минская милиция задержала школьника на электросамокате (читать далее здесь).