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Власти сказали, что будет с бывшим еврейским кладбищем в центре Минска

Стало известно, что будет с бывшим еврейским кладбищем в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Минские власти сказали, что будет с бывшим еврейским кладбищем в центре белорусской столицы.

Как сообщили в официальном телеграм-канале администрации Московского района Минска, начались работы по обновлению мемориального парка на улице Сухой. Там создадут лапидарий, то есть мемориальную композицию, которая увековечит память о некрополе, существовавшем здесь с 1868 года.

Отмечается, что на данной территории сохранилось около 250 надгробных камней (мацев) и их фрагментов. На протяжении нескольких десятилетий они лежали на земле в хаотичном порядке, разрушались под воздействием осадков и перепадов температур.

Сейчас проводится работа по полной каталогизации мацев, их очищают, фиксируют имена и даты. Для реализации этого плиты были перемещены с территории Еврейского мемориального парка.

Планируется, что после осуществления всего круга запланированных работ будет создан архитектурный ансамбль, который станет достойным памятным знаком. Лапидарий будет местом, где посетители смогут прикоснуться к истории и почтить память захороненных здесь людей.

Ранее мы писали о том, что минская милиция задержала школьника на электросамокате (читать далее здесь).