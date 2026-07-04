Попытка налёта ВСУ на Волгоградскую область: что известно о ракетных атаках 3 и 4 июля

В течение последних лет в Волгограде регулярно проводились учения, проверки и донастройка муниципальной системы ГО ЧС. В рамках тренировок мэрия запускала и речевые оповещения из расположенных на территории города громкоговорителей. Однако в реальности ни при атаках БПЛА, ни при ударах крылатых ракет она до последнего времени ни разу не использовалась.