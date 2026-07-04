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Бизнес переведут на новые санитарные правила с 2027 года

Роспотребнадзор утвердил новый порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, расследований и иных оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Роспотребнадзор утвердил новый порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, расследований и иных оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Приказ № 506 также устанавливает порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений по результатам таких процедур. Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2033 года.

Документ затрагивает широкий круг организаций, которым требуется санитарно-эпидемиологическая оценка: медицинские учреждения, образовательные организации, производственные площадки, предприятия общепита, лаборатории, объекты торговли и другие сферы, где проверяется соответствие санитарным требованиям. Для бизнеса это не абстрактная ведомственная инструкция, а процедура, от которой зависит возможность получить заключение, пройти проверку или подтвердить безопасность деятельности.

Роспотребнадзор также признал утратившим силу ряд прежних актов, включая приказ 2007 года о санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных оценках. Это означает смену старой нормативной базы, действовавшей почти два десятилетия. После вступления приказа в силу участникам рынка придется ориентироваться на новый порядок, а не на прежние ведомственные правила.

Следующий этап — подготовка организаций к переходу до марта 2027 года. Тем, кто регулярно получает санитарно-эпидемиологические заключения, нужно заранее проверить внутренние регламенты, договоры с лабораториями, документы на объекты и порядок прохождения экспертиз.

Для граждан новые требования напрямую не вводят дополнительных обязанностей. Их практический эффект будет связан с обновлением системы государственного санитарного контроля. Именно по этим правилам будет оцениваться безопасность продукции, услуг, производственных объектов, медицинских организаций, образовательных учреждений, предприятий общественного питания и других объектов, от санитарного состояния которых зависит здоровье населения.

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