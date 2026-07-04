Бизнес переведут на новые санитарные правила с 2027 года

Роспотребнадзор также признал утратившим силу ряд прежних актов, включая приказ 2007 года о санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных оценках. Это означает смену старой нормативной базы, действовавшей почти два десятилетия. После вступления приказа в силу участникам рынка придется ориентироваться на новый порядок, а не на прежние ведомственные правила.