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Reuters: Аномальная жара сорвала празднование Дня независимости в США

Во многих городах США пришлось отложить празднование Дня независимости из-за аномальной жары. Около 185 миллионов человек получили предупреждение о высоких температурах. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Reuters.

Во многих городах США пришлось отложить празднование Дня независимости из-за аномальной жары. Около 185 миллионов человек получили предупреждение о высоких температурах. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Reuters.

Среди отменных событий — Великая американская государственная ярмарка на Национальной аллее в Вашингтоне, к созданию которой приложил усилия президент страны Дональд Трамп.

3 июля организаторы парада в честь Дня независимости Службы национальных парков в Вашингтоне также объявили, что отменили ежегодное мероприятие по соображениям безопасности.

При этом рекордные температуры воздуха держатся на восточной части США из-за появления системы высокого давления, известной как «тепловой купол», передает агентство.

В этот же день стало известно, что в американском штате Калифорния парашютист приземлился в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США. Во время показательного прыжка американский флаг, который был прикреплен к парашютисту, зацепился за деревья.

Аномальная жара держится и в Европе: генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что с 21 июня в европейских странах зарегистрировано более 1,3 тысячи случаев избыточной смертности, связанных с экстремальной жарой. По его словам, Европа остается самой быстро нагревающейся частью света.

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