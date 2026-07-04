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«Вода России»: 300 км берегов в Волгоградской области очистили добровольцы

Самыми активными были жители Волгограда и Волжского, Камышина, Урюпинска и Жирновского района.

Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Вода России». На территории региона с начала сезона прошло больше 250 субботников. Водоохранные зоны приводили в порядок около девяти тысяч добровольцев.

Самыми активными были жители Волгограда и Волжского, Камышина, Урюпинска и Жирновского района. Присоединились к акции и природные парки: субботники прошли в парках «Нижнехоперский» и «Волго-Ахтубинская пойма».

«В пойме экологи очистили берег Ахтубы неподалёку у посёлка Средняя Ахтуба, в Кумылженском районе в уборке приняли участие члены детского рыболовного клуба “Щука” и местные экоактивисты — они привели в порядок берега озёр Отмоина и Тюсина Яма», — рассказывают в облкомприроды.

В субботу, 4 июля, к акции присоединились эковолонтеры из «Чистого Волжского» — они очищают берега острова Зеленого. А участники общественной организации «Экосплав34» убирают мусор в акватории реки Ахтубы и на её берегах у волжского пляжа «Гавань» — по воде активисты передвигаются на байдарках и сап-досках.

Собранное вторсырье направляется в пункты приема, а вырученные средства — на реализацию социальных проектов.

На предстоящей недели акцию в рамках марафона «Вода России» планируют провести в городе Волжском на озере Круглом. К ней собираются присоединиться участники молодежного форума Южного федерального округа «Волга» — он пройдет с 8 по 12 июля на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард».