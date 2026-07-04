«Вода России»: 300 км берегов в Волгоградской области очистили добровольцы

В субботу, 4 июля, к акции присоединились эковолонтеры из «Чистого Волжского» — они очищают берега острова Зеленого. А участники общественной организации «Экосплав34» убирают мусор в акватории реки Ахтубы и на её берегах у волжского пляжа «Гавань» — по воде активисты передвигаются на байдарках и сап-досках.