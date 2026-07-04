Производитель обоев в Нижегородской области увеличит выработку на 8%

На предприятии изготавливают обои, лакокрасочную продукцию и сопутствующие товары для отделки и ремонта — обойный клей и грунтовку. В компании уже начали внедрять улучшения. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления флизелиновых обоев.