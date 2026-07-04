Производитель обоев в Нижегородской области увеличит выработку на 8%

Компания «Лоймина» из Нижегородской области увеличит выработку на 8% при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На предприятии изготавливают обои, лакокрасочную продукцию и сопутствующие товары для отделки и ремонта — обойный клей и грунтовку. В компании уже начали внедрять улучшения. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления флизелиновых обоев.
«В ходе аудита эксперты регионального центра компетенций выявили в потоке около 30 проблем, среди которых увеличенный объем внутреннего брака, трудоемкость изготовления краски на заготовительном участке и снижение производительности линии из-за падения скорости печати», — отметил руководитель регионального центра компетенций (РЦК) Олег Иванов.
В компании были проанализированы производственные процессы. Это позволило выявить проблемные участки работы, влияющие на общую эффективность предприятия. Например, было подтверждено, что операторы линии совершают до семи километров лишних перемещений за смену.
«По итогам диагностики уже сформирован комплекс мер по оптимизации: синхронизация этапов производства, устранение “узких мест” и проработка альтернативных поставщиков материалов. По предварительным оценкам, сокращение потерь по пяти ключевым проблемам позволит выпускать за смену на 45 рулонов больше», — добавил Олег Иванов.
Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 17 сотрудников предприятия. Теперь они готовят для команды компании трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно помогать своим коллегам понять, как внедрять улучшения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.