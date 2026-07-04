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В МЧС Новосибирска рассказали, как действовать с пустым баком на трассе

В МЧС Новосибирска объяснили, что делать, если бензин закончился в дороге.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области перед выходными днями, когда многие автомобилисты отправляются за город, разъяснили порядок действий при внезапном окончании топлива в пути. Как сообщает издание «МК в Новосибирске», с комментарием по этому поводу выступил руководитель отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Павел Винаков.

В ведомстве подчеркнули, что если пустой топливный бак не создает прямой угрозы жизни или здоровью людей, спасатели не обязаны выезжать для оказания технической помощи транспортному средству. Вся ответственность за контроль уровня горючего и исправность машины полностью лежит на ее владельце.

Обращаться в службу спасения по номеру 112 следует только в том случае, если отсутствие бензина спровоцировало ситуацию, опасную для жизни пассажиров. В таких условиях помощь в эвакуации окажут сотрудники министерства, представители районных администраций или аварийно-спасательные службы региона, однако их задача будет заключаться исключительно в спасении людей, а не автомобиля. Для транспортировки машины с сухим баком водителям необходимо вызывать коммерческие эвакуаторы, которые специализируются на подобных услугах.

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