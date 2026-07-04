В МЧС Новосибирска рассказали, как действовать с пустым баком на трассе

Обращаться в службу спасения по номеру 112 следует только в том случае, если отсутствие бензина спровоцировало ситуацию, опасную для жизни пассажиров. В таких условиях помощь в эвакуации окажут сотрудники министерства, представители районных администраций или аварийно-спасательные службы региона, однако их задача будет заключаться исключительно в спасении людей, а не автомобиля. Для транспортировки машины с сухим баком водителям необходимо вызывать коммерческие эвакуаторы, которые специализируются на подобных услугах.