Лучшие выпускники вузов края получили премии имени Гродекова

В краевой столице состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». В состязании приняли участие 41 выпускник, представлявший 11 высших учебных заведений Хабаровского края. Церемония вручения премий прошла в Молодёжном досуговом центре: победителям и призёрам вручили денежные награды в рамках премии имени Н. И. Гродекова — от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.